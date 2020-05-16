Evi kumarhaneye dönüştüren 5 kişiye 25 bin lira ceza kesildi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evde kumar oynayan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 Bin 440 lira ceza uygulandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evde kumar oynayan 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 Bin 440 lira ceza uygulandı.

İlçe emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bir grubun evde kumar oynadığı ihbarını aldı. Ekiplerin Gürpınar Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. Polis ekipleri, içeride bulunan 8 kişiye yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 25 bin 440 lira para cezası uyguladı. Ekipler tarafından, ev sahibi uygulanan cezanın ardından ev mühürlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA