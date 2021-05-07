Evi kumarhaneye çeviren 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza
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Evi kumarhaneye çeviren 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza

Evi kumarhaneye çeviren 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da bir eve baskın gerçekleştiren polis ekipleri, 14 kişiye kumar oynadıkları ve korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

Tekirdağ'da bir eve baskın gerçekleştiren polis ekipleri, 14 kişiye kumar oynadıkları ve korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi'ndeki bir eve baskın gerçekleştirdi. Baskında masa üzerinde bir miktar para ve oyun kağıtlarının bulunduğunu tespit eden polis, içerideki 14 kişiye korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150 TL para cezası yazdı.

Kumar oynamak için kullanılan oyun kartlarına ise el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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