Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı
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Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | 3. Sayfa

- Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı Kumar operasyonunda basılan evden tüfek çıktı Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda 10 kişi kumar oynarken yakalandı.

- Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı

Kumar operasyonunda basılan evden tüfek çıktı

DENİZLİ - Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda 10 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüphelilere toplamda 41 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, bazıları maskeyi gözlerini kapatarak kendisini gizlemeye çalıştı. İlk kez kumar operasyonundan tüfek çıkması ise dikkat çekti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kaçak kumar oynatıldığına dair ihbar alması üzerine bir süredir takibe aldığı eve operasyon düzenledi. Giriş ve çıkışları tutan ekipler, ani bir şekilde içeriye girerek 10 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Polisleri karşılarında gören şüpheliler kaçacak yer olmadığı için şaşkına dönerken, kimileri ise paraları ve kumar malzemelerini saklamaya çalıştı. Ekipler teker teker herkesin kimliğini alarak sorgulama yaparken, içeride iskambil kağıtları, okey takımları, senetler, pul, para yeri ne kullanılan kağıtlar ve tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri ise ilk kez kumar operasyonunda tüfekle karşılaştığı için şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Pişkin ve rahat tavırlarıyla dikkat çektiler

Şüpheliler ekip arabasına bindirileceği sırada gözlerine maske kapatarak kendisini gizlemeye çalışırken, kimi ise koluyla yüzünü kapatmaya çalıştı. Pişkin ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 10 şüpheliye sosyal mesafe ve kumar oynamaktan toplamda 41 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen malzemeler ise muhafaza altına alındı.

Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı
Evi kumarhaneye çeviren 10 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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