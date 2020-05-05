Evi kumarhaneye çevirdiler, 61 bin 437 lira ceza yediler
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Evi kumarhaneye çevirdiler, 61 bin 437 lira ceza yediler

Evi kumarhaneye çevirdiler, 61 bin 437 lira ceza yediler
05.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:03

Zonguldak'ta bir kişinin evinde kumar oynattığı ihbarını alan jandarma ekipleri; belirlenen adrese baskın düzenledi.

Zonguldak'ta bir kişinin evinde kumar oynattığı ihbarını alan jandarma ekipleri; belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynanılan kağıtlar ve pullar ele geçirildi. 14 şüpheli hakkında toplam 61 bin 437 TL idari para cezası uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren Jandarma İstihbarat Şube ekipleri ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozlu köyü Yukarı İhsaniye mevkisinde 39 yaşındaki Ü.A.'nın evinde kumar oynattığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi. Baskında; V.K.(47), M.A.(36), F.S.(38), M.B.(40), C.T.(52), Y.A.(42), Ö.U (29), Ö.A (40), B.A (38), E.A (51), M.K.(41), M.Y.(55) ve M.A (39) ile ev sahibi Ü.A. kumar oynarken yakalandı. Baskında suç unsuru 23 adet pul, 5 paket oyun (iskambil) kağıdı, 2 adet adisyon defteri ele geçirildi.

Ev sahibi Ü.A hakkında "Kumar oynatmak için yer temin etmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen şüpheliler hakkında ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan bin 225 TL, Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten bir kişiye 187 TL olmak üzere toplamda 61 bin 437 TL para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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