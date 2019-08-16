Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı

Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı

Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldıİSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.

16.08.2019 23:14
Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı

Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
İSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.
Evgeny Grinko, "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi

Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
Kaynak: AA
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