Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldıİSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.
16.08.2019 23:14
Konserden detaylar Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
İSTANBUL - "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konseri kapsamında Rus piyanist Evgeny Grinko, konser verdi.
Evgeny Grinko, "Harbiye Açıkhava'da Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi
Kaynak: AA