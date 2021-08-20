Evgeny Grinko'yu ön sırada izledi
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Evgeny Grinko'yu ön sırada izledi

Evgeny Grinko'yu ön sırada izledi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'yu ağırladı.

Grinko'yu izleyenler arasında oyuncu ve avukat Gülnur Tutumoğlu da vardı. Önceki akşam Evgeny Grinko'nun sahnesini en ön sırada izleyen oyuncu, dünyaca ünlü piyaniste olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Grinko'yu uzun zamandır canlı dinlemek istediğini belirten Tutumoğlu, "İnsan kendini boşlukta hissediyor, özellikle bir iş yaparken Evgeny Grinko'yu dinlemek beni rahatlatıyor" dedi.

Evgeny Grinko'yu ön sırada izledi

Kaynak: Snob Magazin

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Evgeny Grinko'yu ön sırada izledi - Haberler Magazin
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