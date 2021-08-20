Evgeny Grinko'yu ön sırada izledi

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Rus müzisyen Evgeny Grinko'yu ağırladı.

Grinko'yu izleyenler arasında oyuncu ve avukat Gülnur Tutumoğlu da vardı. Önceki akşam Evgeny Grinko'nun sahnesini en ön sırada izleyen oyuncu, dünyaca ünlü piyaniste olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Grinko'yu uzun zamandır canlı dinlemek istediğini belirten Tutumoğlu, "İnsan kendini boşlukta hissediyor, özellikle bir iş yaparken Evgeny Grinko'yu dinlemek beni rahatlatıyor" dedi.

Kaynak: Snob Magazin