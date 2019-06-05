'Evet'in maliyeti en az 20 bin lira

Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.

'Evet'in maliyeti en az 20 bin lira

Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.

Kaynak: Dunya.com

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