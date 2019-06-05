'Evet'in maliyeti en az 20 bin lira
Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.
Düğün sezonunun başlamasıyla salon işletmeleri, organizasyon firmaları ve moda evleri gibi sektörlerde hareketlenme beklenirken, diğer giderler de dikkate alındığında bir düğün en düşük 20 bin liraya mal oluyor.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu