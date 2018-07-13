Evertonlı Cenk Tosun, Yeni Sezon Öncesi Güç Depoluyor
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İngiliz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medyadan 'Tosun Paşa' etiketiyle yayımladığı videoda Cenk Tosun'un idman görüntülerine yer verdi.
Geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk, 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Everton, yeni sezona 11 Ağustos'ta Wolverhampton deplasmanında başlayacak.
YORUMLAR (1)
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hadi be koçum 15 at chelsea ye gitCevap Yaz 1 Yayından Kaldır