Everton ve Man City, Ukrayna’ya desteklerini gösteriyor - Haberler

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Everton ve Man City, Ukrayna’ya desteklerini gösteriyor

Dugout - Spor
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Everton ve Manchester City, Şubat 2022 Premier Lig fikstürü öncesinde Ukrayna’ya desteklerini gösterdiler. Ukraynalı oyuncular Oleksandr Zinchenko ve Vitaliy Mykolenko, başlama vuruşundan önce duygusal bir kucaklaşma yaşadılar.

Everton ve Manchester City, Şubat 2022 Premier Lig fikstürü öncesinde Ukrayna'ya desteklerini gösterdiler. Ukraynalı oyuncular Oleksandr Zinchenko ve Vitaliy Mykolenko, başlama vuruşundan önce duygusal bir kucaklaşma yaşadılar.

Everton ve Man City, Ukrayna’ya desteklerini gösteriyor

Dugout - Spor

Premier Lig, Manchester, Ukrayna, Spor, Haberler

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