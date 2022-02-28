Everton ve Man City, Ukrayna’ya desteklerini gösteriyor

Everton ve Manchester City, Şubat 2022 Premier Lig fikstürü öncesinde Ukrayna'ya desteklerini gösterdiler. Ukraynalı oyuncular Oleksandr Zinchenko ve Vitaliy Mykolenko, başlama vuruşundan önce duygusal bir kucaklaşma yaşadılar.

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