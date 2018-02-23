Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'u Watfort Maçında Yedek Başlatacak
Everton Menajeri Sam Allardyce, takımın forvet oyuncusu Oumar Niasse'ın formda olduğunu söyleyerek Watford karşısında Cenk Tosun'u yedek oturtacağının sinyallerini verdi.
Everton'da teknik direktör Sam Allardyce, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Everton'daki geleceği tartışma konusu olan İngiliz teknik adam, Dubai kampında başarılı bir performans sergileyen milli futbolcu Cenk Tosun'u Watford karşısında ilk 11'de başlatmayacağının sinyallerini verdi.
"OMAR NIASSE HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"
Takımın diğer forveti Oumar Niasse hakkında 'hiç olmadığı kadar iyi' yorumunda bulunan Allardyce, santrfor mevkisinde yaşanan rekabetin oldukça sert olduğunu ifade etti.
Bazı Everton taraftarları ise Sam Allardyce'ın forvet tercihini sert bir dille eleştirdi.
YORUMLAR (30)
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Cenk gitmeyecekti. Sene sonunda daha iyi bir kulube gitseydi keşke.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adam haklı beyler cenk beklesin sırasını büyük ihtimalle niaseyi satacaklar o zaman cenk bir forvet olacaktır. . . CngCNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sam futbol senin neyine golf oyna senCevap Yaz Yayından Kaldır
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OLMAZZZZZZZZZZZZZCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adam tam bir geri zekalı takımı 20 sene öncenin futbolunu oynuyor cenke de yazık ediyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır