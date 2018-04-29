Everton Taraftarı, Cenk Tosun İçin Beste Yaptı
Everton taraftarları, Cenk Tosun'un gol attığı Huddersfield maçından sonra milli futbolcu için besteledikleri yeni tezahüratı söyledi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton taraftarları, Cenk Tosun için yaptıkları yeni besteyi Huddersfield maçının ardından söyledi.
Huddersfield maçında rakip fileleri havalandıran ve takımının 2-0'lık galibiyetindeki ilk golü atan 'Tosun Paşa' taraftarların gönlünü de fethetmeye devam ediyor.
GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI
Ara transferde katıldığı Everton'da gol sayısını 5'e çıkaran Cenk Tosun, takımının bu sezon deplasmanlardaki en golcü futbolcusu olmayı da başardı.
Huddersfield maçından sonra Everton taraftarları Cenk Tosun için yaptıkları yeni besteyi söyledi.
Ünlü The Drifters – Come on Over to My Place şarkısından derlenen bestenin sözleri şu şekilde;
Come on over to my place
(Haydi yerime gel)
Hey Cenk, we're having a party
(Hey Cenk, parti düzenliyoruz)
We've got Cenk Tosun and we f*****g love him when he's scoring goals for Everton
(Bizim Cenk'imiz var ve onu Everton için gol attığında çok seviyoruz)
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sanene babanın parasınımı veriyorlar,kıskançlık ruhunuza işlemiş.Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Avrupa'da Türk futbolcusunun olmadi güzel ama Cenk'e verdikleri paraya yazık.Cevap Yaz 3 34 Yayından Kaldır
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Masallah Tosun paşamCevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
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Masallah Tosun paşamCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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Bunlar mal mı ya. Lukaku gibi forveti satıp cenk tosunla yerini doldurmak istiyorlar. Şarkıyla besteyle olmaz. Lukaku gitti yeri dolmaz.Cevap Yaz 7 23 Yayından Kaldır