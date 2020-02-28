Everton, Manchester United Maçına Hazırlanıyor
Everton, Premier Lig'te bu hafta oynayacağı Manchester United maçına hazırlanıyor. Everton, Goodison Park'ta oynanacak maçı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını arttırmak istiyor.
28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22
Everton, Premier Lig'te bu hafta oynayacağı Manchester United maçına hazırlanıyor. Everton, Goodison Park'ta oynanacak maçı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını arttırmak istiyor.
Kaynak: Dugout
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