Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

24.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:54
Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Fransız sol beki Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Fransız sol beki Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Lille, Paris Saint-Germain ve Roma kulüplerinde forma giyen Digne, 2018 yılında 20,2 milyon avro bedelle Barcelona'dan Everton'a transfer olmuştu.

Fransız futbolcu, İngiliz ekibinde toplamda 97 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Zeki Müren Cem Yılmaz Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 20:55:25. #1.14#
title