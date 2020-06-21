Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda?
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Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Everton, Liverpool ile karşılaşacak. 37 puan ile 13. sırada yer alan Everton, puan tablosunda zirvede yer alan Liverpool'u ağırlayacak. Peki, Everton - Liverpool maçı saat kaçta?

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda?
21.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:58

Premier Lig'in nefes kesen takımlarından Liverpool, Pazar günü Everton ile mücadele ediyor. Everton'un kendi sahasında ağırlayacağı Liverpool, bu iki maçta kaderini belirleyecek. İşte ayrıntılar...

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Daha önce yedi Everton - Liverpool karşılaşmasının altısında takımlar berabere kalırken, yedinci maçta ise Liverpool galip gelmişti. 82 puan ile birinciliğini koruyan Liverpool, 21 Haziran Pazar günü 21.00'de Everton ile oynayacak.

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool, son 20 maçtan 19'unda sahadan galip ayrılmıştı. Premier Lig'in kuşkusuz sahada fırtınalar estiren takımı Liverpool, şampiyon adayı olarak görülüyor ve son iki maçın galibi olarak ayrılırsa da şampiyonluk tahtına oturacak. Merakla beklenen Everton - Liverpool maçı Pazar günü S Sport kanalından canlı olarak aktarılacak.

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