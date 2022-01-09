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Everton-Leicester City maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Everton-Leicester City maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Leicester City arasında hafta içi oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Leicester City arasında hafta içi oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncular, sakatlıkların fazlalığı ve Afrika Uluslar Kupası'nda görev alan oyuncular nedeniyle kadro kuramayan Leicester City'den gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takım arasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan lig karşılaşması, ileri bir tarihte oynanacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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