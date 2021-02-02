Everton, Joshua King'i kiraladı
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Everton, Joshua King'i kiraladı

02.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:16
Everton, Joshua King'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'a kiraladığı milli oyuncu Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King'i kadrosuna katarak doldurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'a kiraladığı milli oyuncu Cenk Tosun'un boşluğunu Joshua King'i kadrosuna katarak doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli forvet King'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Championship ekibi Bournemouth ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bournemouth'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak 29 yaşındaki King, tarafların anlaşması halinde gelecek sezon da Everton forması giyebilecek.

Norveç Milli Takımı'nda 51 karşılaşmada 17 gole imza atan King, 6 sezondur görev aldığı Bournemouth'ta ise 184 maçta 53 kez ağları sarstı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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