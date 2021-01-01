Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi

01.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:28
Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi

İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 22:28:26. #1.14#
title