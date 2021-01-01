Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi
01.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 22:28
İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.
West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya