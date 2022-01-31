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Everton, Donny van de Beek'i kiraladı

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Everton, Donny van de Beek'i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'da forma giyen Hollandalı oyuncu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'da forma giyen Hollandalı oyuncu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ajax'tan Manchester United'a 2020 yılında 39 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Hollandalı orta saha oyuncusu, İngiltere ekibinde 50 maçta 2 gol attı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Manchester United, England, Spor, Haber

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