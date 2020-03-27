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Everton, Spor

Everton'dan Taraftarına Virüs Zamanında Destek

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle liglerin ve birçok işyerinin kapanmasının üstüne Everton kulübü, evinden çıkamayan, maddi ve manevi desteğe yardıma ihtiyacı olan taraftarlarına destek olmak adına 'Mavi Aile' kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde takım oyuncuları taraftarları telefonla arayarak desteklerini sunmalarının yanı sıra, kulüp çalışanları gerekli evlere yemek, gıda ve moral desteğinde bulunuyor.

27.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:32

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle liglerin ve birçok işyerinin kapanmasının üstüne Everton kulübü, evinden çıkamayan, maddi ve manevi desteğe yardıma ihtiyacı olan taraftarlarına destek olmak adına 'Mavi Aile' kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde takım oyuncuları taraftarları telefonla arayarak desteklerini sunmalarının yanı sıra, kulüp çalışanları gerekli evlere yemek, gıda ve moral desteğinde bulunuyor.

Everton'dan Taraftarına Virüs Zamanında Destek
Kaynak: Dugout

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