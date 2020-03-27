Everton'dan Taraftarına Virüs Zamanında Destek Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle liglerin ve birçok işyerinin kapanmasının üstüne Everton kulübü, evinden çıkamayan, maddi ve manevi desteğe yardıma ihtiyacı olan taraftarlarına destek olmak adına 'Mavi Aile' kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde takım oyuncuları taraftarları telefonla arayarak desteklerini sunmalarının yanı sıra, kulüp çalışanları gerekli evlere yemek, gıda ve moral desteğinde bulunuyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle liglerin ve birçok işyerinin kapanmasının üstüne Everton kulübü, evinden çıkamayan, maddi ve manevi desteğe yardıma ihtiyacı olan taraftarlarına destek olmak adına 'Mavi Aile' kampanyasını başlattı. Kampanya bünyesinde takım oyuncuları taraftarları telefonla arayarak desteklerini sunmalarının yanı sıra, kulüp çalışanları gerekli evlere yemek, gıda ve moral desteğinde bulunuyor. Kaynak: Dugout