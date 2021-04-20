Everton'dan "Avrupa Süper Ligi"ne katılan 6 İngiliz kulübüne yönelik eleştiri Açıklaması
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Everton'dan "Avrupa Süper Ligi"ne katılan 6 İngiliz kulübüne yönelik eleştiri Açıklaması

Everton'dan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılan 6 İngiliz kulübüne yönelik eleştiri Açıklaması
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime katılan 6 İngiliz kulübüne yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime katılan 6 İngiliz kulübüne yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Everton'ın yönetim kurulu; Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea ve Tottenham'ın ayrı bir ligde oynamaya yönelik girişimlerine ilişkin bildiri yayımladı.

Söz konusu kulüplerin aldıkları bu kararla, büyük bir hayal kırıklığına yol açtığının vurgulandığı bildiride, "Bu 6 kulüp, sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Ligimizin ve futbolun itibarını zedeliyor. Bu 6 kulüp, Premier Lig'de aynı puan tablosunda yer aldığı diğer takımlara saygısızlık yapıyor. Ülke ve dünya genelinde taraftarın önemli bir bölümüne ihanet ederek onları kandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası ölçekte tüm futbol kurumlarının zorlu bir dönemden geçtiğinin hatırlatıldığı bildiride, "Bu zorlu dönemde kulüplerin daha fazla iş birliğine gitmesi gerektiği halde bu 6 kulüp, gizlice birleşerek futbol piramidinden ayrılma planlarını uygulamaya soktu. Bu piramidi Leicester City, Accrington Stanley, Gillingham, Lincoln City, Morecambe, Southend United, Notts County ve daha nice kulüp oluşturuyor. Bu sayede futbol zenginleşiyor ve taraftarlar bu oyunun tarihine şahitlik ediyor. 6 kulüp ise kendi taraftarına bile saygı duymayarak bu yapının altını kazmaya çalışıyor. Bu akılla açıklanamayan cehalet, futbol dünyası içinde asla kabul görmeyecektir. "değerlendirmesinde bulunuldu.

"Avrupa Süper Ligi", futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başta olmak üzere futbol federasyonları, politikacılar, spor yazarları ve birçok oyuncudan tepki almıştı. UEFA ve FIFA yetkilileri, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerin her türlü UEFA organizasyonundan ve ulusal liglerinden ihraç edilebileceğini, bu turnuvada oynayan futbolcuların da milli takımlarında bir daha forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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