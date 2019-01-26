Everton'da Yedek Kalan Cenk Tosun, Crystal Palace'a Gidiyor

Everton macerası beklediği gibi gitmeyen Cenk Tosun, Crystal Palace'a transfer oluyor. Londra kulübü, milli golcü için Everton'la büyük ölçüde anlaşmış durumda.

HODGSON ONU BEĞENİYOR

Everton'da forma giyen milli santrfor Cenk Tosun, bir diğer Premier Lig ekibi Crystal Palace'a kiralanmak üzere. Kartal'ın geçen sezon devre arasında 22 + 6 milyon euroya sattığı 27 yaşındaki golcünün transferinde büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, küme düşme tehlikesi yaşamak istemeyen Roy Hodgson yönetimindeki Palace, Cenk'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak.

"CENK'İN GİTMESİNİ ANLAYIŞLA KARŞILARIM"

Teknik direktör Marco Silva, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. İleri uçta Richarlison'un gösterdiği performanstan memnun olan Silva, "Cenk kaliteli bir golcü. Ona ihtiyacımız var ama bir oyuncu daha fazla süre almak için ayrılmak isteyebilir. Bunu anlayış- la karşılıyorum" dedi. Crystal Palace taraftarları ise milli futbolcunun sosyal medya hesaplarında çağrı yapmaya başladı. Cenk bu sezon 16 maçta süre alıp 2 gol attı.

(Güneş)