Everton'da Türkiye Şaşkınlığı

Emre Topaloğlu/ Skorer Dış Haberler

İngiliz Liverpool Echo'nun haberine göre Cenk Tosun, Everton'ın uluslararası profilinin bilinirliğinin artmasına inanılmaz derecede katkı yaptı.

Satışlarda %2600 artış

Cenk Tosun'un imza attığı günden bu yana forma satışlarında patlama yaşanan Everton'da; lisanslı ürün satışlarında geçen seneye göre %2600 artış kaydedildi.

Türk şirketleriyle sponsorluk görüşmeleri

Sosyal medyada oldukça aktif olan Türkler, Everton'ın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı ve etkileşimlere müthiş bir artış sağladı. Bunu fırsat olarak gören Everton yetkilileri birkaç Türk şirketiyle olası sponsorlukları üzerinde görüşmeye başladı.

Sosyal medyaya Türk akını

Everton Türkiye Twitter hesabı Cenk'in imza attığı günden bu yana 25.000 takipçi, 152.000 beğeni ve 1 milyon video izlenmesine ulaştı. İnstagram'da da durum aynı. En çok etkileşim alan 5 paylaşımın tamamı Cenk Tosun'la alakalı. Facebook sayfası ise Türkiye'den %25'lik beğeni artışı kaydetti.

Cenk Tosun'a özel medya günü

Cenk Tosun'a ulaşmak isteyen Türk televizyonlar, gazete ve dergilerinin sayısı artınca Everton Finch Farm antrenman sahasında özel medya günü yapmaya karar verdi.

Cenk Tosun'un GQ dergisine kapak olmasıyla derginin sosyal medyadaki 1 milyonun üzerindeki takipçisine ulaşıldığı belirtildi.