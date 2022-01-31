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Everton'da Lampard dönemi başladı

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Everton'da Lampard dönemi başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da İspanyol Rafael Benitez'den boşalan teknik direktörlük görevine, İngiliz Frank Lampard getirildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da İspanyol Rafael Benitez'den boşalan teknik direktörlük görevine, İngiliz Frank Lampard getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun birçok teknik direktörle yaptığı görüşmenin ardından Lampard'da karar kıldığı ve 43 yaşındaki İngiliz teknik direktörle iki buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Everton yönetiminin ilk olarak Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmasına rağmen taraftar tepkisinin ardından bu kararından vazgeçtiği vurgulanıyor.

Futbolculuk kariyerinde West Ham United, Swansea City, Chelsea, Manchester City ve New York City formalarını giyen Lampard, 2018'de başladığı teknik direktörlük hayatında ise Derby County ve Chelsea'de görev aldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

İngiltere Premier Lig, Rafael Benitez, Frank Lampard, Chelsea, Spor, Haber

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