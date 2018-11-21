Everton'da Forma Giyen Cenk Tosun: Beşiktaş'a Dönmeyi Düşünmüyorum
İngiliz ekibi Everton'da yedek kaldığı için ayrılmak istediği iddia edilen Cenk Tosun, "Burada mutluyum. Beşiktaş'ın benimle ilgilendiği haberleri dedikodudan ibaret." dedi.
Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde geçen sezon, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a gönderdiği Cenk Tosun için Ocak ayında kiralama girişiminde bulunacağı söylemişti.
"DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Konuyla ilgili olarak çıkan haberler sebebiyle rahatsız olduğu öğrenilen milli futbolcu, "Beşiktaş benim yuvam. Ancak ben kariyerimde yeni bir sayfa açtım ve Everton'da mutluyum. Ayrıca Beşiktaş'ın ilgilendiği haberleri de dedikodudan ibaret" dedi.
2 GOL ATABİLDİ
Bu sezon İngiliz ekibinde 12 maçta forma giyen Cenk Tosun, rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi.
YORUMLAR (7)
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zevkli lig küfür hakaret yok bende gelmezdimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adamların liginde heyecan var taraftarları sakin bizde anca küfür yer kötü oynarsa niye gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sakın döneyim deme sonun arda gibi olur mahalle takımına hasret kalırsın orda kal mutlu kalCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Param olaydı da, bende gideydim.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırKANKA: yorumunu beğendim like like minnoşYayından Kaldır