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Everton, Anwar El Ghazi'yi kiraladı

Everton, Anwar El Ghazi'yi kiraladı
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Hollandalı kanat oyuncusu Anwar El Ghazi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Hollandalı kanat oyuncusu Anwar El Ghazi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aston Villa forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Bu sezon Aston Villa'da tüm kulvarlarda 12 maça çıkan El Ghazi, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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