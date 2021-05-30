Everest'e çıkan "en yaşlı Amerikalı" ile "dağın en hızlı kadın tırmanıcısı" zirveden indi
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Everest'e çıkan "en yaşlı Amerikalı" ile "dağın en hızlı kadın tırmanıcısı" zirveden indi

Everest'e çıkan 'en yaşlı Amerikalı' ile 'dağın en hızlı kadın tırmanıcısı' zirveden indi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Nepal ile Çin sınırında yer alan dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan en yaşlı Amerikalı Arthur Muir ile en hızlı tırmanan kadın Tsang Yin-hung dağdan güvenli şekilde iniş yaptı.

Nepal ile Çin sınırında yer alan dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanan en yaşlı Amerikalı Arthur Muir ile en hızlı tırmanan kadın Tsang Yin-hung dağdan güvenli şekilde iniş yaptı.

Bu ayın başlarında zirveye tırmanan 75 yaşındaki emekli avukat Arthur Muir, Everest'e çıkan diğer bir Amerikalı 67 yaşındaki Bill Burke'un rekorunu kırdı.

Hong Konglu 45 yaşındaki öğretmen Tsang da ana kamptan zirveye 25 saat 50 dakikada tırmanarak Everest'in "en hızlı kadın tırmanıcısı" oldu.

Şikagolu Muir ve Tsang, zirveden güvenli şekilde dönmeyi başardı.

Önceki tırmanışlarından birinde ayak bileğini inciten Muir, zirveye tekrar tırmanmaya çalışmaktan vazgeçmedi. Dağcılığa geç başlayan emekli avukat, Nepal'in başkenti Katmandu'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son macerasında korktuğunu ve endişelendiğini belirtti.

Tsang, 5 bin 300 metrede bulunan ana kamp ile 8 bin 849 metrelik zirveye ulaşmak için sadece iki kez mola verdi ve dikey mesafeyi 25 saat 50 dakikada katetmeyi başardı. Hong Konglu öğretmen, kendini rahatlamış hissettiğini ve mutlu olduğunu çünkü amacının rekor kırmak değil, çalışmasını arkadaşları ve öğrencilerine kanıtlayabilmek olduğunu ifade etti.

Dağ turizminden elde edilen gelirin ekonomisinde büyük paya sahip olduğu Nepal, turizmi biraz olsun canlandırmak amacıyla bu yıl 408 dağcıya Everest'e çıkış izni vermişti.

Nepal ile Çin sınırında yer alan Everest Dağı'nın zirvesi, 8 bin 849 metre yüksekliği ile "dünyanın en yüksek doruğu" konumunda bulunuyor.

Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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