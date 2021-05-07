Everest dağcılara tekrar açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Everest dağcılara tekrar açıldı

Everest dağcılara tekrar açıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl turlara kapatılan Everest Dağı'nın kuzey yamacını tekrar dağcılara açtı.

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl turlara kapatılan Everest Dağı'nın kuzey yamacını tekrar dağcılara açtı.

Çinli yetkililer, sağlık raporlarını göstermeleri ve ülkenin enfeksiyon riski düşük bölgelerinden gelmeleri şartı ile 38 dağcıya Everest'in zirvesine tırmanmaları için izin verildiğini açıkladı.

Öte yandan, dağcıların zirveye tırmanırken sosyal mesafe kurallarına uymaları ve düzenli ateş ölçümlerinden geçmeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
ABD'den İstanbul'u da tehdit eden roketle ilgili açıklama: Cumartesi günü Dünya'ya düşebilir
ABD'den İstanbul'u da tehdit eden roketle ilgili açıklama: Cumartesi günü Dünya'ya düşebilir
Dünya'ya düşecek dev roketle ilgili keyifleri kaçıracak harita! İstanbul ve Ankara da risk altında
Dünya'ya düşecek dev roketle ilgili keyifleri kaçıracak harita! İstanbul ve Ankara da risk altında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Fahrettin Altun Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Everest dağcılara tekrar açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:32:01. #1.16#

title