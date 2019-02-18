Eventizmo Online Event Asistanı

Eventizmo marka danışmanı Serna Saygılı, "Online etkinlik asistanı olarak hizmet veriyor Eventizmo. Aslında müşteriyle doğrudan çalışan ve etkinliğinizi düzenlemeye yardım eden online bir platform. Biz sadece düğün hizmeti değil bir çok kolda hizmet veriyoruz. Doğum günü, sünnet, kurumsal şirketlerin kendi etkinlikleri yani içinde herhangi bir davetlisi olan organizasyon ihtiyacı duyulan tüm planlamalar bizimle yapılabilir.Gelin ve damat adaylarımız kendi etkinliklerinin kusursuz olması için çalışıyorlar. Genelde organizasyon şirketleriyle iletişim halinde oluyorlar. Ama bizim alanımız çok farklı biz davetlilerle direk ilgilendiğimiz için direk bizimle çalışıyorlar. Yani biz iş kolaylaştırıcı bir noktadayız." dedi.

"HEM ZAMAN HEM PARA KAZANDIRIYOR"

Serna Saygılı, " Etkinlik sahipleri online sistemle davet listelerini oluşturabiliyorlar. İnsanların gelip gelemeyeceğini buradan kontrol edebiliyorlar. Biz bunu e-mail ve sms yoluyla kimlerin gelebileceğinin tespitini yapıyoruz ve çiftlerimize hem zaman kazandırıyoruz ve maddi kazançlarının elinde kalmasını sağlıyoruz. Masa oturma düzenini ayarlıyoruz. Düğünün yapılacağı salonu bizim platformumuza ekliyoruz. Düğün sahipleri buradaki sistem sayesinde kendisine göre en uygun masa oturma sistemini ayarlıyor. Çiftlerimiz WEB sitesi oluşturabiliyor ve bu sistem üzerinden davetlilerle iletişim kurabiliyorlar. Online davetiye sistemi var. Ancak ülkemizde tam olarak bu oturmadığı için biz davetiyeleri basma imkanına da müşterilerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ ÇİFTLERİN STRESİNİ AZALTMAK"

Saygılı, "Bizim sistemimiz yaşayan bir sistem. Yaptık bitti gibi değilde değişen taleplere göre kendini yenileyebilen bir sistem. Sisteme entegre olarak online hediye sistemi de oluşturuyoruz. Düğüne giderken bir altın alıp götürmek değilde düğün sahibine dilediğiniz miktarda bir para transferi yapabiliyorsunuz ya da uzun vadede hediyelerin gönderimini de yapabiliyoruz. Bizim önceliğimiz etkinlik sahibinin stresini azaltmak. Davetlilerin kusursuz şekilde etkinliğe katılmasını sağlamak ve mutlu şekilde gidebilmelerini sağlamak bizim amaçlarımız arasında." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ GLOBAL HALE GELMEK"

Serna Saygılı, "Biz en iyi tanıdığımız pazar olan Türkiye pazarı ile yola çıktık. Bir yıllık planlarımızın tamamı Türkiye pazarı üzerine. Burada sergilediğimiz performansa göre de Avrupa pazarına doğru yolculuğumuz başlayacak. Pazar araştırmalarımız sürüyor. Diğer ülkelerdeki beklentileri anlamaya çalışıyoruz. Global bir beklentimiz var." diyerek sözlerini noktaladı.