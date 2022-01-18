EVE ZORLA GİRİNCE, EV SAHİBİ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA YARDIM İSTEDİ

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde akıl sağlığı yerinden olmadığı iddia edilen bir kişi, kapısını çaldığı bir evin içerisine zorla girdi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde akıl sağlığı yerinden olmadığı iddia edilen bir kişi, kapısını çaldığı bir evin içerisine zorla girdi. Ev sahibi kadın panikle çığlık çığlığa bağırdı. O anlar apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve akli dengesi yerinde olmayan bir kişi girdiği apartman içerisinde bir süre dolaştı. Daha sonra da ikinci katta bulunan bir dairenin kapısını çaldı. Kapı açılır açılmaz şahıs hızlıca eve girdi. Ev sahibi yaşadığı panikle çağlık çığlığa bağırmaya başladı. Daha sonra daireden dışarıya çıkan şahıs, bir süre bekledikten sonra apartmandan dışarıya çıktı.

Ev sahibinin akli yerinde olmayan şahısla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. O anlar ise apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.