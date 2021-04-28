EVE UYUŞTURUCU BASKINI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde evine yapılan baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde evine yapılan baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Bu çalışmalar kapsamında M.D.'nin (31) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilirken, şüphelinin Çıplaklı Mahallesi 3004 sokak üzerinde bulunan evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 bin 800 gram esrar, 11,3 gram metamfetamin, hassas terazi ve 29 kök ekili Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli M.D. gözaltına alınırken, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 2313 sayılı kanun maddesi gereğince işlem yapıldıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı