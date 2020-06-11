Eve tırmanmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı
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Eve tırmanmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Bursa'da itfaiye ekipleri sokakta bulunan yılan, vatandaşlara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.

Eve tırmanmaya çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı
11.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:22

Bursa'da itfaiye ekipleri sokakta bulunan yılan, vatandaşlara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.

Bursa Osmangazi ilçesinde saat 21.30'da 110'a gelen ihbarda Yeni Karaman Mahallesi'nde yağmurlu havadan dolayı yerden eve tırmanmaya çalışan yılan olduğu bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ekibi olay yerine hareket etti. Olay mahalline ulaşan itfaiye ekibi, mahallede bulunan vatandaşların yönlendirmesiyle yılanın yerini tespit edip büyük bir titizlikle yakaladı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehir dışarısında güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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