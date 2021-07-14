Eve teslim kurban hizmetiyle kesim alanlarındaki yoğunluğun önüne geçiliyor

Kurban Bayramı'nda kesim alanlarında ve hayvan pazarlarında oluşabilecek yoğunluğun olumsuz sonuçlar doğurmaması için vatandaşların eve teslim kurban hizmetini tercih ettiğini söyleyen Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, "Kovid-19 salgını yeni varyantlarla etkisini sürdürürken bulaş riskini...

Kurban Bayramı'nda kesim alanlarında ve hayvan pazarlarında oluşabilecek yoğunluğun olumsuz sonuçlar doğurmaması için vatandaşların eve teslim kurban hizmetini tercih ettiğini söyleyen Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, "Kovid-19 salgını yeni varyantlarla etkisini sürdürürken bulaş riskini ortadan kaldırmak isteyenler eve teslim kurban hizmetine yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Eve teslim kurban hizmetiyle 16 yıldan bugüne kadar 23 binden fazla kişiye teslimat yaptıklarını aktaran Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, "Her geçen yıl eve teslim kurban hizmetimizle ilgili daha fazla talep alıyoruz. Bu artışta Kovid-19 salgını sebebiyle kalabalık ortamlardan uzak durma eğilimi büyük paya sahip. Hem hayvan pazarlarında hem de kesim alanlarında temas riski bulunduğu gibi buralarda uygulanan randevu sistemi ve alınan sıkı önlemlere uyma zorunluluğu da vatandaşı düşündürüyor. Vatandaşlar da temassız ve zahmetsiz bir şekilde ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Salgının gölgesinde gireceğimiz ikinci Kurban Bayramı'nda da çalışmalarımızı sürdürüyor, talepleri karşılamaya gayret ediyoruz" dedi.

"KURBANLIK SEÇİMİNDEN TESLİMATA KADAR HER ŞEY TİTİZLİKLE PLANLANIYOR"

Kurban Bayramı öncesinde büyük bir ekiple hizmet vermek üzere hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Sait Uluçay şunları söyledi:

"Kurbanlık vasfı taşıyan büyük ve küçükbaş hayvanlar Danet'in tecrübeli ekibi tarafından tedarik ediliyor. Kurbanlıklarımız bayramın ilk günü Afyonkarahisar'daki helal sertifikalı ve TSE Kovid-19 Güvenli Üretim belgesine sahip modern tesislerimizde veteriner hekim, gıda mühendisi ve noter gözetiminde kurban sahibinin adına vekaleten kesiliyor. Etler soğuk hava deposunda bir süre dinlendirildikten sonra, kurbanın her bölgesinden, tüm hissedarlara eşit pay düşecek şekilde paylaştırılıyor. Son aşamada ise kurban etleri özel ambalajlarla paketleniyor. Küçükbaş kurbanların etlerini bayramın 2. günü, büyükbaş kurbanların etlerini ise 3'üncü ve 4'üncü gün özel kapalı araçlarla adreslere teslim ediyoruz."

"TÜM SÜRECİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÖNETİYORUZ"

Eve Teslim Kurban hizmetinin tüm aşamalarını büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirten Genel Müdür Sait Uluçay, "Eve teslim kurban hizmetimiz kapsamında, vatandaşların bu ibadeti dini kurallar çerçevesinde, eksiksiz yerine getirmesine yardımcı oluyoruz. Kişi adına kesilen kurbanın etleri, farklı kurbanların etleriyle karıştırılmıyor. Eğer kurbanlıklardan taahhüt ettiğimiz miktardan fazla et çıkarsa bunu da asla başka bir yere aktarmıyor, sahibine gönderiyoruz. Bayram boyunca bu etlerin dağıtılmasına önem verildiği için Kurban Bayramı'nda taahhüt edilen gün teslimat yapılıyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı