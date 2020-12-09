Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
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Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı

09.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:11

Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden eve götürmesini isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca aracı kaçırdı Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden eve götürmesini isteyen...

Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden eve götürmesini isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca aracı kaçırdı

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden eve götürmesini isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca aracı kaçırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 4 Aralık akşamı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala geldiği taksi durağında 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu söyleyerek eve gitmek istediğini söyledi. Ünal U., şoförlerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde bulunan taksiye binip, uzaklaştı.

İhbar üzerine polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi, terk edilmiş olarak bulunurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi. Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Görüntülerde şüpheliyi belirleyen polisler, marketten çıktıkları sırada Ünal U. ile karşılaşıp gözaltına aldı.

Ünal U.'nun ifadesinde "10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Taksiyi çalmak gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından zanlı serbest bırakıldı.

Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı
Eve götürmeyen taksicinin aracını kaçırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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