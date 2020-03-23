Eve gitmemek için bastonuyla direndi Eve gitmemek için bastonuyla direndi Adana'daki 78 yaşındaki Nusret Döven, sokağa çıkmasının yasak olduğunu söyleyip evine gitmesini isteyen muhtara zorluk çıkarıp bastonuyla tepki gösterdi Adana'da 78 yaşındaki Nusret Döven, gittiği parkta kızı ve mahalle muhtarı tarafından evine...

Eve gitmemek için bastonuyla direndi

Adana'daki 78 yaşındaki Nusret Döven, sokağa çıkmasının yasak olduğunu söyleyip evine gitmesini isteyen muhtara zorluk çıkarıp bastonuyla tepki gösterdi

ADANA - Adana'da 78 yaşındaki Nusret Döven, gittiği parkta kızı ve mahalle muhtarı tarafından evine götürülmek istenince direndi. 1 saat boyunca dışarıda kalıp kızına ve muhtara zorluk çıkartan yaşlı adam, sonunda ikna edilerek evine götürüldü. Bu sırada yaşlı adam elindeki bastonunu silah yapıp gazetecilere tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Dün de polis ekipleri ülke genelinde dışarı da bulunan yaşlıların bazılarına ceza kesti.

Bugün ise Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, ilçedeki Cumhuriyet Parkı'na yaşlıları uyarmak için gitti. Bu sırada parkın karşısındaki evinden çıkmaya çalışan ancak kızının tutmaya çalıştığı 78 yaşındaki Nusret Döven'i gören muhtar, yaşlı adamı evine göndermeye çalıştı. Uyarıları dinlemeyen yaşlı adam, gazetecilerin de çekim yaptığını görerek bastonunu silah yapıp tepki gösterdi.

1 saat boyunca muhtar Güngör ve kızı Sevda'ya direnen yaşlı adam, en sonunda ikna edilerek evine götürüldü.

"Engel olamıyorum"

Sevda Döven, "Engel olamıyorum. Sokağa alışkın bir insan. Saat 10'dan sonra duramıyor evde. Yasak ve ceza olduğunu anlatıyorum ama rahatsız olduğu için çıkmak istiyor" diye konuştu.

Muhtar Göktürk Güngör ise 65 yaş üzeri yolda gördüğü bütün vatandaşları emniyete teslim edeceğini söyleyerek, "Her şey büyüklerimiz için. Onlara destek olmamız gerekiyor. Onlar olmazsa bu hayat çekilmez. Her türlü durumlarına anlayış gösterebiliyoruz. Amcam aslında gerçekten çok değerli birisi. Zorlanarak geldi ama yine de bizi kırmadığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüsü hiç duymadığını belirten 78 yaşındaki Nusret Döven, "Korona virüsü duymadım şimdi duydum. Hiç gözükmüyor ki. Korona virüs görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA