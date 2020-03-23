Eve gitmemek için bastonuyla direndi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Eve gitmemek için bastonuyla direndi - Haber
Göktürk, Adana, 3. Sayfa

Eve gitmemek için bastonuyla direndi

Adana'da 78 yaşındaki adam, gittiği parkta kızı ve mahalle muhtarı tarafından evine götürülmek istenince direndi.

23.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:07
Eve gitmemek için bastonuyla direndi

Adana'da 78 yaşındaki adam, gittiği parkta kızı ve mahalle muhtarı tarafından evine götürülmek istenince direndi. Sonunda ikna edilerek evine götürülen yaşlı adam, bastonu ile gazetecilere de tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, dün polis ekipleri ülke genelinde dışarıda bulunan yaşlıların bazılarına ceza kesti. Bugün Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, yaşlıları uyarmak için ilçedeki Cumhuriyet Parkı'na gitti. Bu sırada parkın karşısındaki evinden çıkmaya çalışan ancak kızının tutmaya çalıştığı 78 yaşındaki Nusret Döven'i gören muhtar, yaşlı adamı evine göndermeye çalıştı. Uyarıları dinlemeyen yaşlı adam, gazetecilerin de çekim yaptığını görünce bastonu ile tepki gösterdi. 1 saat boyunca muhtar Güngör ve kızı Sevda'ya direnen yaşlı adam, en sonunda ikna edilerek evine götürüldü.

"Engel olamıyorum"

Sevda Döven, "Engel olamıyorum. Sokağa alışkın bir insan. Saat 10'dan sonra duramıyor evde. Yasak ve ceza olduğunu anlatıyorum ama rahatsız olduğu için çıkmak istiyor" diye konuştu.

Muhtar Göktürk Güngör ise 65 yaş üzeri yolda gördüğü bütün vatandaşları emniyete teslim edeceğini söyleyerek, "Her şey büyüklerimiz için. Onlara destek olmamız gerekiyor. Onlar olmazsa bu hayat çekilmez. Her türlü durumlarına anlayış gösterebiliyoruz. Amcam aslında gerçekten çok değerli birisi. Zorlanarak geldi ama yine de bizi kırmadığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüsünü hiç duymadığını belirten 78 yaşındaki Nusret Döven, "Korona virüsü duymadım, şimdi duydum. Hiç gözükmüyor ki. Korona virüs görünmüyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haber
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi Haber
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama geldi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haber
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haber
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
'En büyük hobim cinsel ilişki' diyerek gündem olan Didem isyan etti Haber
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Eve gitmemek için bastonuyla direndi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:29:33. #1.15#
title