Evine Camdan Girmek İstedi, Beline Bağladığı Hortum Kopunca Öldü

SUPERMAN:

Herkesin 50 lirası yok, o 50 lirayla bir haftalık ev erzağını alıp idare eden aileler var. Ya boruyu beline bağlayacak, ya bir hafta ailecek tam doymayacak. Adam 3 musluk contası değiştiriyor, sulara batıyor 30 tl alıyor, siz her alo diyene 50-80-100 diyorsunuz. Semtine göre sürümden kazanın, daha çok mağdura ulaşın diyorum.