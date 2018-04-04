Evine Camdan Girmek İstedi, Beline Bağladığı Hortum Kopunca Öldü
Gaziantep'te anahtarını unuttuğu eve çatıdan sarkarak girmeye çalışan genç adam, beline bağladığı bahçe hortumunun kopması sonucu düşerek öldü.
Gaziantep Vatan Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında oturan Serdar Çelikay, dün akşam eve geldiğinde anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Çelikay, açık olan camdan girmek için beline bağladığı bahçe hortumuyla çatıdan aşağı sarktı. Bu sırada hortum kopunca, Serdar Çelikay düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Serdar Çelikay'ın düştüğünü gören komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Çelikay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Çelikay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi.
OTOPSİ YAPILACAK
Serdar Çelikay'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
YORUMLAR (9)
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Çok üzüldüm hortuma yazık ülke ekonomisine yazık bir hortum zarara girdik ülkecekCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vade dolmuş ne desek boş. . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Serbest piyasa :( Anahtarcı arkadaşlar fiyatları biraz düşürün, kimisi 50 diyor kimşsi 80 kimisi 100 TL diyor, semtine göre değişiyor. Haklısınızdır, ancak sürüm diye bir şey var, servisi 20-25 TL yapın günde 5 değil 15 müşteriye gidin, unutkan bir milletiz anahtar da neymiş. Sürümden kazanmayı hala kavrayamadık, kavrasaydık bu yüzyılın Çin''i bizdik. En önemliside yok yere hayattan kopan insanların üzücü haberleri olmazCevap Yaz 4 Yayından KaldırSUPERMAN: Herkesin 50 lirası yok, o 50 lirayla bir haftalık ev erzağını alıp idare eden aileler var. Ya boruyu beline bağlayacak, ya bir hafta ailecek tam doymayacak. Adam 3 musluk contası değiştiriyor, sulara batıyor 30 tl alıyor, siz her alo diyene 50-80-100 diyorsunuz. Semtine göre sürümden kazanın, daha çok mağdura ulaşın diyorum.1 Yayından KaldırANAHTARCİ: ne diyon lo ???1 3 Yayından Kaldır