Eve giren yılanı itfaiye erleri çıkarttı ADIYAMAN'da, eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

ADIYAMAN'da, eve giren yılan itfaiye erleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.Çimenli Mahallesi'nde oturan Gamze Demir, evinin banyosunda yılan olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri banyoya giren yılanı kısa sürede yakaladı ve özel kutu ile götürüldüğü doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ev sahibi de itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA