Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Yerel

- Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı Karabük'te bir vatandaşın evine giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

- Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

KARABÜK - Karabük'te bir vatandaşın evine giren 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay Soğuksu Mahallesi Arcak Deresi mevkiinde bir vatandaşın evine yılan girdi. Uzun uğraşlarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa süreli çalışmanın ardından 1 metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına salıverdi.

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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