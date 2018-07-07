Eve Giren Yılanı İtfaiye Ekipleri Çıkarttı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eve giren bir yılan öldürülerek çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde bir ikametin mutfak kısmına giren yılanı fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak yılanı canlı yakalamayı ve daha sonra doğaya bırakmayı istedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bütün çalışmalara rağmen çıkarılamayan yılan daha sonra öldürülmek zorunda kalındı. Öldürülen yılan evden çıkarılarak ikametin uzağında kazılan çukura gömüldü. - ADIYAMAN