Eve Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı
Yazıhan ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Yazıhan ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Boyacı Mahallesi'nde Önder Yiğit'e ait eve yılan girdiğini görenler durumu ev sahibine aktardı. Ev sahibi, bunun üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Özel ekipmanlarla eve gelen itfaiye ekibi, yaptıkları çalışmayla yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, evin salonunda yakaladı.
Zarar vermeden su bidonu içerisine alınan yılan, mahalleye uzak bir noktada doğaya salındı.