Eve giren hırsızlık şüphelisi, kameradan belirlenip yakalandı

OSMANİYE'de, girdikleri evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, odalara yerleştirilen güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

OSMANİYE'de, girdikleri evden 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, odalara yerleştirilen güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Görüntüleri inceleyen polis, 2 dakikada kimliğini belirlediği hırsızlardan 1'ini yakaladı.

Esenevler Mahallesi'nde oturan ismi açıklanmayan öğretmen çift, eve geldiklerinde odaların dağınık ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Ev sahibinin odalara gizlediği güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, yaklaşık 2 dakikada değeri 10 bin TL olan ziynet eşyalarını çalıp, evden kaçan şüphelilerin E.K. ve B.U. olduğu tespit etti. Yapılan takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin ziynet eşyaları ise henüz bulunamadı. Diğer şüpheli B.U.'nun ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL