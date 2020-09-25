Eve giren hırsızlar suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve giren 2 hırsız polis tarafından suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve giren 2 hırsız polis tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. Bir eve hırsız girildiği yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, ihbarın yapıldığı eve gitti. Sahibinin il dışında olduğu belirlenen evin kapısını savcılık izni ile açan polisler içeride arama yaptı. Yapılan aramada evde saklanan 2 kişi yakalandı. Emniyete götürülen şahısların İ.T. ve İ.H.E. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı