Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı
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Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, eve yerleştiren gizli kamera ele verdi.

Osmaniye'de bir evden 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi 2 kadını, eve yerleştiren gizli kamera ele verdi. Kadınlardan biri tutuklanırken firari olan kadını yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Nisan 2021 tarihinde Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Öğretmen olan çift evlerine döndüklerinde evin dağıtılmış olduğunu ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Hırsız girdiği düşüncesiyle odalara yerleştirilen gizli kameralardan kayıtları izleyen çift, iki kadının eve girip, ziynet eşyası aradıklarını gördü. Evlerine hırsız girdiğini beyan eden çift, polisten yardım istedi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Eve yerleştirilen kameradaki görüntüleri titizlikle izleyen ekipler hırsızlık şüphelisi iki kadının E.K. ve B.U. olduğunu belirledi. Şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan fiziki takip sonucunda E.K. isimli kadın yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari olan hırsızlık şüphelisi B.U. isimli kadını yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı
Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı
Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı
Eve giren hırsızlar 10 bin liralık ziynet eşyasını böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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