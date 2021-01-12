Eve giren hırsız bir şey bulamayınca eşyaları dağıttı
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Eve giren hırsız bir şey bulamayınca eşyaları dağıttı

12.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:24
Eve giren hırsız bir şey bulamayınca eşyaları dağıttı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, çalmaya bir şey bulamayınca, eşyaları dağıttı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir eve giren hırsız ya da hırsızlar, çalmaya bir şey bulamayınca, eşyaları dağıttı.

İlçeye bağlı Öceli Mahallesi'nde Levent Sağesen evine hırsız girdiğini öğrenmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, parmak izi için çalışma başlattı.

Ev sahibi Sağesen, yaptığı açıklamada, evine gece saatlerinde hırsız girdiğini belirterek, "Kimliğini bilmediğimiz hırsız ya da hırsızlar demir kapıyı kırarak eve girmişler. Hırsızlar evde çalmaya değer bir şey bulamayınca da eşyaları dağıtmışlar. Durumu jandarmaya bildirdik. Çalışma sürüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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