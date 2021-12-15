KASTAMONU (İHA) - Eve giren ekipler yaşlı adamın iskelete dönmüş cesediyle karşılaştı

Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulunan Ümit Bektaş'ın 4 ay önce öldüğü belirlendi. Ayrıca evin dış kapısında bir süredir bekleyen tebligatların olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir süre önce babasını kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan 57 yaşındaki Ümit Bektaş'tan komşuları ve yakınları bir süre haber alamadı. Komşuları ve yakınları Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, Ümit Bektaş'ın evine giderek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Polis ekipleri, girdikleri evde Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Ümit Bektaş'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk belirlemelere göre 4 ay önce öldüğü ortaya çıktı

Bektaş'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. Yapılan ilk belirlemelere göre, Bektaş'ın yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edildiği öğrenildi. Öte yandan, Ümit Bektaş'ın evinin dış kapısında da çeşitli tarihlere ait tebligatların olduğu ve uzun süredir beklediği görüldü.

"Uzun zamandır kendisini görmüyorduk, evde cenazesi bulundu"

Bektaş'ın komşularından İfakat Tiryakioğlu, "10 yıldır burada yaşıyorum. Komşumuzu tanıyoruz fakat kendisiyle gidip gelmişliğimiz yok. İnsanlara selam vermezdi, bizlerde diyalogu yoktu. Böyle birisiydi, yalnız tek başına yaşıyordu. Bir süredir kendisini görmüyorduk, evde bazen sesini duyardık ama bir süredir sesi yoktu, çıkmıyordu" dedi.

Komşularından bir tanesinin kapısının önüne taş koyduğunu anlatan Tiryakioğlu, "Komşularımızdan bir tanesi haber alamayınca kapısının önüne taş koydu. O taşta yerinden kımıldamayınca kapıda açılmayınca aramışlar haber vermişler. Bunun üzerine dün polisler geldi, incelemede bulundu" dedi.

Bektaş'ın 4 ay önce öldüğünün belirtildiğini söyleyen Tiryakioğlu, "4 ay olmuş öleli, biz bayadır kendisini buralarda görmüyorduk. Bazen buralardan geçerken görüyorduk" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.