Eve giren 2 metrelik yılan korkuttu
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Eve giren 2 metrelik yılan korkuttu

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünde, eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu.

Eve giren 2 metrelik yılan korkuttu
22.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:23

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesine bağlı Dağsolaklısı köyünde, eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Dağsolaklısı köyünde yaşayan Yıldız ailesinin evine yılan girdi. Aile üyeleri korkuyla dışarı kaçıp, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen Kırıkkale Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları aramada yılanı çatıda buldu. Yaklaşık 1 saat süren çabalar sonunda 2 metre uzunluğundaki yılan yakalanıp, doğaya salındı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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