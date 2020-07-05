Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu (2) Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu (2) TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul (54), yakınlarını üzdü.

Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul (54), yakınlarını üzdü. Duğrul için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ardından yakınları tarafından teslim alınan Duğrul'un cenazesi, Molla Şaban Camii'ne getirildi. Burada ikindide kılınan namaz sonrası Duğrul'un cenazesi, gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Duğrul'un yakınları gözyaşı döktü. Kaynak: DHA