Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu (2) TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul'un (54), Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tartıştığı oğlu İlhan Süngerciler (20) tarafından öldürülen Nuray Duğrul'un (54), Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ardından yakınları tarafından teslim alınan Duğrul'un cenazesi, Molla Şaban Camii'ne getirildi. Burada ikindide kılınan namaz sonrası Duğrul'un cenazesi, gözyaşları arasında Kırtık Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Duğrul'un yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Cemil SEVAL/ MANİSA,

Kaynak: DHA