Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu
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Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde İlhan Süngerciler (20), eve getirdiği yavru köpek ve kediler nedeniyle tartıştığı annesi Nuray Duğrul'un (54) çıkan tartışma sırasında ölümüne neden oldu.

Eve getirdiği hayvanlar yüzünden tartıştığı annesinin ölümüne neden oldu
04.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:02

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde İlhan Süngerciler (20), eve getirdiği yavru köpek ve kediler nedeniyle tartıştığı annesi Nuray Duğrul'un (54) çıkan tartışma sırasında ölümüne neden oldu. İlk ifadesinde olayı gizlemeye çalışan Süngerciler, tartışma sırasında ittiği annesinin düşüp başını mermere çarptığını itiraf etti. Tutuklanan Süngerciler'in, yerde yatan annesini cep telefonu kamerasıyla görüntülediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Arda Mahallesi 3205 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İlhan Süngerciler, sağlık ekiplerini arayarak annesi Nuray Duğrul'un (54) mutfakta hareketsiz yattığını söyledi. Eve gelen sağlık ekipleri Nuray Duğrul'un öldüğünü belirledi. Duğrul'un cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Polisin ifadesine başvurdu İlhan Süngerciler, şüphe üzerine emniyete götürdü.

Süngerciler buradaki ifadesinde, annesinin tansiyon hastası olduğunu, kahvaltı yaptıktan sonra sabah evden ayrıldığını, annesinin ölümünü komşularının haber vermesiyle öğrendiğini söylediği öğrenildi. Polisin sorguyu derinleştirmesi üzerine suçunu itiraf eden İlhan Süngerciler, "Eve sokakta bulduğum 2 yavru kedi ile bir yavru köpek getirmiştim. Hayvanlara olan ilgim çok büyük. Sabah uyandığımda annem, hepsini evden götürmemi istedi. Biraz tartıştık ve itiştik. Annem o sırada kafasını mutfaktaki mermere çarptıktan sonra yere düştü ve ben evden çıktım, gittim. Birkaç saat sonra eve geldiğimde annemi hareketsiz yerde yatarken gördüm. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.CEP TELEFONUYLA YERDEKİ ANNESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Şüphelinin yere düşen annesinin durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydettiği de ortaya çıktı. Görüntülere savcılık el koydu. İlhan Süngerciler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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