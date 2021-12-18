EVE GELMEYEN KIZINI SAÇINDAN TUTUP GÖTÜRMEK İSTEDİ - Haberler
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EVE GELMEYEN KIZINI SAÇINDAN TUTUP GÖTÜRMEK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi.

DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi. O anlar, DHA kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, DHA kameramanı tarafından anbean görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

EVE GELMEYEN KIZINI SAÇINDAN TUTUP GÖTÜRMEK İSTEDİ

EVE GELMEYEN KIZINI SAÇINDAN TUTUP GÖTÜRMEK İSTEDİ

EVE GELMEYEN KIZINI SAÇINDAN TUTUP GÖTÜRMEK İSTEDİ

Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi

Öfkeli anne, eve gitmek istemeyen kızını saçlarından sürükledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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